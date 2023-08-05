應朗丰（左起）、吳昆達、黑羽麻璃央、本宮泰風、夢多、艾瑞克、木村正太接受媒體探班。（希望影視提供）

日本著名角頭題材長壽劇《日本統一》系列，作品已累積超過60部、播出長達10年，現將推出《日本統一 台灣篇》，團隊特別移師到台灣拍攝，於7月31日開鏡，除了「黑道專業戶」主角本宮泰風外，4月曾因宣傳電影《離不開你的依賴》的黑羽麻璃央、台灣知名主持人夢多以及台灣演員應朗丰（小應）、吳昆達都將參與演出。

5日劇組舉行媒體探班，聊到台灣黑幫電影也非常蓬勃，在《日本統一 台灣篇》飾演黑社會老大的本宮泰風，透露自己看過《艋舺》、《角頭》等片，印象最深刻的演員就是《角頭2：王者再起》中的主演鄭人碩，也對片中的台灣場景特別有印象。

《日本統一》系列在日本有固定收視群，本宮泰風說日本在地的黑道，會在社團舉行春酒的時候，發《日本統一》的DVD當禮物；主要演員走在路上，道上兄弟也會過來打招呼，像自己走在路上，有人會喊他：「大哥！」有資歷的兄弟也會約他喝茶。

巧的是，台灣演員小應在新片《請問，還有哪裡需要加強》也演出黑道，他現場推薦其他3位日本演員去看這部片，另他這次挑戰第一次用全日語演出，深感榮幸也覺得任務重大，形容：「像是職棒出征、台灣代表隊的心態。」也因為喜歡日團米米CLUB，所以很早就開始到台大語言中心自學日文。