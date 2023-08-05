為了感謝在社會辛勞付出的志工，旺旺文教基金會展開系列公益演唱會，第7場「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會5日在台中市葫蘆墩文化中心登場，莊立帆、王茉聿、王瑞瑜、凃佩岑、錦雯、彭正與郭婷筠等人接連開唱，數百名志工一同歡唱、跳舞互動，嗨翻全場。
「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會由旺旺文教基金會、中國時報、台中市政府民政局等單位共同舉辦，包括中市府民政局副局長徐照山、文化局副局長施純福及豐原區長洪峰明等人到場共襄盛舉。
演唱會由超級星光大道歌手林佩遙擔任主持，並由曾獲旺旺孝親獎社會組金獎的莊立帆帶來〈老寶貝〉一曲揭開序幕，接著王茉聿、王瑞瑜、凃佩岑、錦雯、彭正與郭婷芸等知名歌手接連獻唱近20首經典老歌，帶領志工們走入時光隧道；800位志工陶醉在精彩的音樂饗宴，更有人跳起舞來，歡呼聲、笑聲連連，嗨翻現場。
旺旺文教基金會主任周哲仁說，旺旺文教基金會自成立以來，一直遵從董事長蔡衍明推廣孝親觀念，從2013年起舉辦公益演唱會邀請志工欣賞，並傳遞「讓孝順成為一種習慣，讓奉獻成為一種榮耀」的精神；蔡董事長認為孝順是傳統美德，希望每個人在家能孝順父母、在外能服務社會，共創安定和諧的社會。
周哲仁表示，今天配合台中市政府邀請台中市各個單位服務的志工前來參與，並邀請歌手也來擔任「一日志工」，用才藝回饋、服務平常辛勞付出的志工們。除了舉辦公益演唱會，蔡董事長也舉辦旺旺孝親獎徵曲、創作，期盼透過詞曲、視頻等型式推動「愛要及時」的孝親觀念，目前也展開報名。
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