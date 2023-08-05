高雄市政府原申請3000萬元預算整修前鎮漁港，最後中央竟給了81億元，引發外界討論前瞻預算分配問題；而高雄市拿了1265億元，也讓外界質疑獨厚綠營縣市。前台南市議員謝龍介爆料，台南市長黃偉哲當初為了爭取徵召背叛賴清德、帶槍投靠英系，讓賴氣到在黨員面前要黃偉哲起立道歉，但黃偉哲投靠英系也沒有讓台南拿到比較多經費，前瞻預算僅拿到294億元。

謝龍介4日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，前瞻預算高雄拿了1265億元，台南市才拿294億元，因為當時英系跟黃偉哲不是同一掛的、認為黃偉哲是賴清德的接班人，而當時英系是在對抗賴清德。

謝龍介說，黃偉哲被逼的沒辦法只好背叛賴清德，在去年3月投靠英系，也才獲徵召參選市長，黃偉哲是把整個系統的民進黨票交給英系，這讓賴清德恨得牙癢癢，到台南的黨員活動才直接叫黃偉哲「市長站起來，道歉」，兩人已經背道而馳。

謝龍介說，賴清德把本命區台南交給黃偉哲，結果黃為了徵召，帶槍投靠英系，導致新潮流在黨內的代表席次減少。謝龍介也嘲笑說，黃偉哲投靠以後，台南市的經費也沒有拿的比較多。