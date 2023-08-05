女星大S（徐熙媛）與韓國資深男星具俊曄去（2022）年3月驚喜宣布婚訊，兩人相隔20年重逢猶如偶像劇劇情，獲得外界祝福，兩人一舉一動也都相當受到關注；最近具俊曄回韓國錄製人氣綜藝《Radio Star》，初次公開兩人重逢的畫面大S還笑開花，他在節目中也直接掉下男兒淚，引起熱議。

具俊曄與大S斷聯20年後，在大S與汪小菲離婚數個月後，竟靠著她 20年沒換的手機號碼重新連上線，兩人也迅速舊情復燃，且在去年2月登記結婚、3月公開婚訊；兩人偶像劇般的故事讓台、韓網友都覺得不可思議，具俊曄更在《Radio Star》初次公開兩人重逢的影片。

具俊曄上韓國綜藝節目《Radio Star》初次公開與大S重逢珍貴畫面。（圖／摘自韓國綜藝節目《Radio Star》）

畫面中大S穿著居家睡衣，打開家門後用雙手捧著臉，笑得像朵花一樣望向迎面而來的具俊曄，具俊曄推著行李朝她走近；沒想到具俊曄在節目中回顧兩人再次相見後，感動到當眾淚崩，並分享與大S日常相處，「她想去洗手間，我就抱她去，她肚子餓的話，我就煮麵給她吃」。

具俊曄喜極而泣的樣子不僅讓主持人與來賓都很驚訝，許多網友也都被他鐵漢柔情一面感動，紛紛表示，「真的是偶像劇啊，希望能拍成電影或電視劇」、「大S好可愛，就是熱戀中的小女人啊」、「具俊曄哭到我也快看到哭了」；不過，有部分網友質疑影片太假，怎可能見面還有攝影師跟著，但有粉絲推測具俊曄很珍惜能與大S重逢，想記錄這一刻不意外。