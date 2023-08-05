烏克蘭總統澤倫斯基當地時間5日下午2點04分，在社群媒體以烏克蘭文和中文發文，對中國大陸持續受洪災影響的民眾，表示慰問及支持。

英國廣播公司（BBC）報導，「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人民共和國主席習近平閣下和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。」澤倫斯基在社群媒體以雙語寫道。

他補充說：「祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復。」

杜蘇芮颱風殘餘環流在七月底在華北帶來持續強降雨，導致北京、河北、天津等地出現大範圍洪澇災害。河北涿州災情尤為嚴重，大量民房被洪水吞沒。一些地區淹水深達9米。河北有123萬人疏散轉移。

與此同時，中國外交部4日表示，將派遣中國歐亞事務特別代表李輝前往沙烏地阿拉伯，參加在周末舉行的烏克蘭問題國際會議，以「繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用」。 這場和平會談由西方國家、烏克蘭以及中國、印度和巴西等主要開發中國家參與，莫斯科不會派代表出席這場國際會議。