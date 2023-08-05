特斯拉在中國大陸祭出各項降價促銷活動，但銷售情況並不樂觀，產業數據顯示，7月特斯拉中國銷量僅6.4萬輛，較6月狂掉31%，創下今年新低，恐讓執行長馬斯克臉綠；反觀，中國最熱賣的比亞迪，7月銷量逾26萬輛，買氣持續成長，顯見特斯拉在中國市場面臨巨大競爭壓力。

綜合陸媒報導，中國乘聯會3日發布最新統計數據，特斯拉在中國7 月賣出64285 輛（未細分中國本土與出口），年增128%，卻較6月暴減31.4%。據了解當時上海超級工廠規畫升級，限制了產量。

相較之下，中國電動車龍頭比亞迪7月銷量26.1萬輛，年增61%，其中出口18169輛，蔚來、小鵬7月交車量也出現反彈，分別賣出3.4萬輛和2.4萬輛。

特斯拉第2季在中國交車量破紀錄達到15.5萬輛，季成長13％，但市占率預估將從第1季的16％縮小至13.7％，反觀比亞迪、廣汽集團旗下EV品牌「AION」的市占率提升。看來特斯拉在中國掀起價格戰，市占率還是不敵大陸車企搶食而縮減。

特斯拉在中國銷售下滑，外媒分析有兩大原因，一是、電動車賣了6年，造型從未改款，消費者產生審美疲勞；二是、中國國產電動車新勢力崛起，讓買家選擇更多，包括龍頭比亞迪、小鵬、理想、蔚來等都瓜分特斯拉市占。