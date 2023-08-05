環保局今天也派員加強孳生源清除。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱確診病例今天已累計達855例，近期疾管署機動防疫隊走進社區持續發現許多孳生源被忽略；環保局今號召11區孳清，針對病例數居高不下的永康區兵仔市場稽查，不到1小時在停車場、空地查獲7處陽性孳生源，連賣水草業者的塑膠杯也揪出孑孓，業者苦嘆「賣的錢根本不夠繳罰單」

台南今天新增34例分別為永康區16例、東區8例、安南區5例、南區及仁德區各3例，關廟區及中西區各1例。今天包括永康區、仁德區、東區等11個行政同步辦理防疫清潔日，尤其針對病例數居高不下的永康高風險區兵仔市場展開稽查，稽查人員不到1小時，就在市場停車場及空地查獲7處的陽性孳生源。

7處孳生源態樣分別為廢棄魚缸、輪胎、免洗碗、塑膠蓋，水草塑膠杯，其中賣水草的業者當場嚇到，發現可能是取水的水裡面早就有孑孓了。

環保局指出，目前包括仁德、東區、安南、永康、善化、南區、北區、新營、新化、中西區、歸仁、關廟、柳營、楠西區均有本土登革熱疫情，須依照環保局訂定登革熱防治計畫每周辦理防疫環境清潔日，由環保局督導參加，並於清潔日後進行複查，直到登革熱防治中心宣布解除列管始恢復為環境清潔日。

除了環保局帶頭清潔，疾管署防疫隊稽查人員也持續在社區稽查，近來於南區大成里水交社路及大成國中鄰近一帶，現場查獲許多積水容器，且有環境髒亂、堆積雜物；永康區中華二路一帶也查獲許多陽性容器如花瓶、水桶、塑膠盒等，分別各孳生20至50隻孑孓不等，現場已立即告發並清除。

台南市登革熱防治中心指出，自疫情發生以來，市府團隊與社區志工戮力合作，積極動員全力投入孳清，但近期稽查仍發現不少屋前或防火巷天溝因平時不常注意，或住戶久未清理，有些已長出青苔和小草，正值颱風季節，雨後容易成為隱藏孳生源所在。

防疫人員指出，8月3日在東區崇學里及東智里都發現陽性天溝，還當場查獲數十隻病媒蚊孑孓，現場已立即告發開單及投藥處理，凸顯天溝及屋後溝仍是鄰近區域主要隱藏孳生源所在，提醒民眾，一經查獲將依法開罰，截至目前已開罰約800件。