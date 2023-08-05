民進黨台北市士林、大同立委參選人王世堅5日下午赴葫東區民中心舉辦施政願景說明會，會前受訪被問到何時整合何志偉，王世堅5日透露，曾經傳訊息給他，也獲得正面回應，相信之後他仍會出面支持。

民進黨5日起在各全台立委選區舉行「信賴台灣·溫暖好政」說明會，北部場由王世堅主持，王世堅5日會前受訪表示，活動是中央黨部交辦，每位黨提名的參選人都該動起來辦施政說明會以及願景說明會，這段時間又是民進黨被抹黑的時候，希望藉說明會跟民眾面對面，把之前受到的污衊說清楚。

被問到何時整合何志偉，王世堅表示，何志偉正在幫賴清德助選，成立國際上的信賴之友會，暫時不方便叨擾他，但也透露之前意外傳語音訊息給何志偉致意，希望有時間能聊聊，何當時說要前往美國，行程忙碌，但對方之後也有回訊息給予正面回應。

王世堅也說，相信何委員從台北市議員到立法委員多年從政經驗，有雅量接受由他初選勝出，代表民進黨參選，並且會支持者他，相信他雖然出手晚一點，但一定會出手。

民進黨台北市黨部主委張茂楠則說，現在只有大我沒有小我，是團結時候，王世堅也是眾望所歸，現在重要的任務是讓國會過半，而若要讓國會過半，首要是王世堅要當選，王世堅當選國會就過半。