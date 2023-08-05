一部自小客車沿大同路一段往台北方向直行，因不明原因自撞分隔島，碰撞後車輛翻覆，駕駛人未依規定處置逃逸。（圖／警方提供）

一部自小客車沿大同路一段往台北方向直行，因不明原因自撞分隔島，碰撞後車輛翻覆，駕駛人未依規定處置逃逸。（圖／警方提供）

一部自小客車沿大同路一段往台北方向直行，因不明原因自撞分隔島，碰撞後車輛翻覆，駕駛人未依規定處置逃逸。（圖／警方提供）

新北市汐止區大同路一段今（5）日下午14時許發生一起車禍，警方獲報抵達現場，休旅車疑似自撞分隔島後翻覆，但卻未發現肇事駕駛，經連繫車主後，駕駛才到案，警方依法酒測發現，駕駛酒測值0.21mg/l，詢後依公共危險案函送地檢署偵辦。

警方表示，今日下午14時許獲報，汐止區大同路一段489號前發生車禍，經員警到場了解係一部自小客車沿大同路一段往台北方向直行，因不明原因自撞分隔島，碰撞後車輛翻覆，駕駛人未依規定處置逃逸。經聯繫該車車主，得知該駕駛人為車主父親43歲林男，經通知其到案說明，並實施酒測，該酒測值為0.21mg/l。

經了解，林男到案後表示是因油門卡住才失控撞上分隔島，全案詢後依公共危險案函送地檢署偵辦。事故現場已於15時32分排除，目前不影響交通。

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