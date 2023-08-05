許多人喜歡去星巴克買咖啡，但除了常見的「買一送一」優惠外，其實還有隱藏版折扣。一名正妹在星巴克工作1年半，離職後發布影片分享，如果買了飲品想要續杯，只要當天拿著空杯和購買明細，就可以在原門市用7折優惠再喝一杯，還可以選擇不同飲品。消息曝光後，引來網友驚呼：「現在才知道」。

女網友車小姐4日在抖音上傳影片，直說「離職了才敢跟你們分享」，她表示，許多人去星巴克點一杯飲品就會坐上一整天，又覺得點第二杯飲品傷荷包，口渴只好頻頻和店員要水喝，但其實星巴克有「續杯7折」的特殊優惠。

而想要使用優惠，需達成幾項條件，車小姐說，必須拿著喝完飲品的杯子、當天購買的發票或明細，到原本消費的門市櫃檯和店員表明想要使用續杯7折優惠，如此一來就能省下一筆，不過車小姐也笑說：「店員可能會嚇到，因為真的很少人知道」，她在星巴克任職1年半、同事任職4年，皆沒遇過有消費者使用這款優惠。

影片曝光後，許多人感到詫異，「我還不用爆」、「長知識了」、「實用！推一個」、「原來還有隱藏版優惠！謝謝分享」、「現在才知道」。不過也有人回應：「我常用耶，桌上都有貼，很久以前就發現了」。

實際查訊星巴克官網後，確實有飲料續杯優惠活動，期限為即日起到今年12月31日，同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以7折優惠點購不同飲料，逾期無效。而續杯飲料品項也有限制，不包含罐裝飲料、含酒精飲料及額外添加燕麥奶客製化收費項目。