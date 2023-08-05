越南人對咖啡的癡迷絲毫不亞於義大利人，根據統計，越南是全球第2大咖啡出口國，國內每年消費20萬噸咖啡，平均每人喝掉2公斤，相當驚人。不過全球知名連鎖咖啡店「星巴克」（Starbucks）想攻占越南市場，進度卻不盡理想，外媒指出，星巴克的咖啡「不合」越南人口味，加上售價偏高，是10年來進展有限的主要原因。

根據英國廣播公司（BBC）5日報導，星巴克2013年在越南胡志明市開了第一家門市，至今已屆滿10年，然而依據歐睿國際公司（Euromonitor International）市場研究報告調查，去年星巴克營收僅占越南咖啡市場2%，全國門市92間，相當於每百萬人、只有不到一家店。相較之下，泰國每百萬人有7間門市，印尼有2間，受歡迎程度高出不少。

星巴克2013年在越南成立第一家門市，10年過去卻依然打不開當地市場。

歐睿國際分析師Nathanael Lim說：「（越南）消費者偏好當地咖啡口味，因此星巴克在當地的影響力有限。」19世紀，法國殖民者率先將阿拉比卡品種咖啡引進越南，但由於當地天氣溼熱，咖啡樹無法適應，後來法國人再引進「好種」的羅布斯塔品種，才讓咖啡在當地流行開來。這種咖啡的咖啡因含量高、味道苦澀濃烈，成為今日越南咖啡的特色。

但星巴克用的卻是100%阿拉比卡咖啡豆，在越南擔任行銷人員的Tri Dang說，他很少喝星巴克咖啡，因為「味道較淡，不夠苦，不合胃口」，但他會帶客戶去星巴克，尤其是年長的客戶，享受那裡洋溢的「青春」氣息。

價格則是越南人卻步的另一個原因。一般越南人的平均月收入為817萬越南盾（約新台幣1.1萬元），而一杯星巴克中杯美式就要價9萬越南盾（相當於新台幣120元），讓許多民眾大嘆負荷不起。

雞蛋咖啡是越南當地特色飲品。（圖／Shutterstock）

近年來越南本地咖啡為了吸引顧客，也不斷推陳出新，有些品牌將傳統的羅布斯塔咖啡與蛋黃、優格甚至水果混合，頗獲好評。以熱門連鎖咖啡店Cong Coffee為例，店內的「椰子咖啡」就以咖啡混搭椰子奶油、煉乳和冰塊，在原味上添加新意，推出後已成為店內最受歡迎的產品。

家住大叻、熱愛咖啡的平面設計師Tram Nguyen表示，她去過一次星巴克嚐鮮，覺得那裡裝潢奢華，但花的錢卻「不值得」，從此沒再光顧。加上近年來本土咖啡發展日益蓬勃，讓她幾乎每天都能找到新的咖啡館踩點，售價更只要星巴克的一半，她不禁直呼，咖啡真的是越南人的「民族驕傲」！