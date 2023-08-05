民眾反映，公車部分班次會因為公車GPS沒開而出現誤差，甚至班次消失變「幽靈車」。（周永鴻提供／張亦惠台中傳真）

「台中公車」是市府開發、維護的官方APP，台中市議員周永鴻指出，有民眾反應，班次取消、異動但資訊未及時更新，要求市府改善，不要讓民眾空等。交通局承諾，會監督業者依核定班表準時發車。

周永鴻說，不少民眾日常搭車上課、到醫院看診等，為避免沒搭上車，都會使用APP查看公車資訊，但民眾即便使用市府推出的App，查詢車次和等車還是未必準確，造成困擾。

周永鴻表示，有民眾反映，App顯示的班次不一定都會準時發車，仍會因為車輛故障等因素有臨時取消的情形，民眾等不到車，驚覺不對打給客服才知道車輛故障未發車；也有部分班次的GPS定位系統出問題或是駕駛沒有打開，讓民眾誤會該班次沒開的「幽靈車」，要求市府改善，讓民眾能透過App正確、即時掌握班次狀況。

交通局表示，市府透過維護公車動態資訊系統、動態系統網頁、手機APP應用程式，讓搭車民眾可隨時掌握公車動態資訊，同時積極建置公車智慧型站牌，透過附掛於候車亭、醫院、機關學校等地點或在人行道設置獨立式，主動提供民眾公車預估到站時間。

交通局說明，「台中公車」APP為目前市府發行、維護的官方版本APP，有業者因車輛故障、駕駛身體不適而取消發車班次及道路通阻資訊，皆公布於「台中公車」APP及公車動態系統網頁，提供乘車民眾最即時公車資訊。交通局會持續監督公車業者，務必依核定班表準時發車。