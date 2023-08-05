華府智庫高級研究員稱，尼日政變的軍政府已經向俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner）尋求幫助，釋放被罷黜總統的最後期限只剩一天，尼日軍政府恐將面臨西非國家經濟共同體（ECOWAS）的軍事干預，為了鞏固政權，他們在訪視馬利的期間連絡上了瓦格納。
據《美聯社》（AP）5日報導，華府智庫蘇凡中心（Soufan Center）的記者兼高級研究員納斯爾（Wassim Nasr）告訴美聯社，政變領導人之一莫迪將軍（Salifou Mody）在訪問鄰國馬利的期間提出了這一請求，他在那裡與瓦格納的人取得了聯繫。
他說，3名馬利消息人士和1名法國外交官向《法蘭西24》（France 24）證實了這一次會面。「他們需要（瓦格納），因為他們將成為他們確保權力的保證，」
他說，並補充說該組織正在考慮這一請求。尼日軍政府面臨西非國家經濟共同體設定的最後期限，也就是本週日（6），要求釋放民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並恢復其職務，貝佐姆自稱是人質。
西非國家經濟共同體的國防部長於本週五（4）敲定了一項干預計劃，並敦促軍方准備好資源，因為本週四（3）派往尼日的調解小組不被允許進入該城市，會見軍政府領導人奇亞尼將軍（Abdourahmane Tchiani）不過奇亞尼將軍強調，絕不會讓尼日成為下一個利比亞。
文章來源：Niger’s junta rulers ask for help from Russian group Wagner as it faces military intervention threat
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