鍾政均演出林明訓，戲份等同是男主角。（幸星娛樂提供）

昨日在日本愛媛縣的少爺劇場，日台棒球交流100周年紀念音樂劇《KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～》「台灣期間限定特別舞台」版進行了首演。表演正式開始前，此次音樂劇的台日形象大使徐若瑄透過影片帶來祝福，電影《KANO》監製魏德聖導演也到現場觀賞並在節目結束後與主創團隊一同進行映後座談。台灣演員鍾政均在謝幕致詞時，更感性分享：「能上到這舞台，就像是夢一樣。」

少爺劇場位在愛媛縣東温市，以道後溫泉聞名的松山市旁，是日本唯一一整年上演自製作品的劇場。今年邁向第18年，每年來場人數約有8至9萬人。每年會在東京舉行甄選，讓在東京等地舞台劇活躍的演員住在愛媛縣並參與演出。此次，為促進台日交流，日本主創從去年即來台展開公開徵選，徵選內容包含指定項目表演、歌唱等，最終選出台灣3名演員鍾政均、陳希瑀（Kimi）、江明娟加入演出。

雖然音樂劇的劇情跟人物設定與電影版的有些不同，但由鍾政均擔綱演出音樂劇中林明訓角色，相當於電影版由演員曹佑寧飾演的吳明捷一角，是本音樂劇靈魂人物，從頭唱跳到尾戲份為全劇最重。

鍾政均近年影視發展順利，演出影集《獵夢特工》、《台北女子圖鑑》等多部作品，更因歌唱表演實力跨足劇場，先後演出《徽因》、《小王子》音樂劇，新人的他即因演出幾部較大規模的舞台劇之主角，解鎖台灣幾個主要表演場。

抵達日本期間，劇團帶他們接受了多家媒體採訪，近9年的日語學習經驗讓鍾政均能直接與當地記者對談應答不用翻譯，日本人對於他的日文溝通能力且能擔任此次音樂劇要角全日文演出覺得非常驚奇，詢問他當時學習動機，他表示當時是因為在等待工作的空窗期，想說利用時間多學一種技能，沒想到多年以後竟然真的派上用場。