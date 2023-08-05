小朋友玩泡泡水開心極了。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右二）忙完口湖鄉勘災行程，前往海洋音樂祭歇口氣。（周麗蘭攝）

「2023雲林海洋音樂祭」今（5日）在四湖鄉三條崙海水浴場舉行，不少家長帶著小朋友玩泡泡澡，性感舞團「Luxy Girls」勁辣熱舞時吸引不少年輕人猛拍照，下周還有2天活動，有各式各樣文創及農產夏日市集、音樂表演、也可在防風林裡面散步。

雲林縣府第5年舉辦雲林海洋音樂祭，今年把將防風林區布置成夢幻世界，開幕時間是下午2點半到6點，避開毒辣的太陽，今（5日）因卡努颱風才剛離開，天氣不熱也沒下雨，很多家長慕名泡泡水樂園而來。

主辦單位布置2個大澡池，砲桶不斷噴出綿密的白色肥皂泡泡，小朋友們互相塗抹玩得不亦樂乎，家長也樂得輕鬆。

年輕人聽到樂團表演就「嗨」，5日有Leo王、Luxy girls 、禎村樂團、寶貝樂團、王特面；明天（6日）輪到怕胖團、DJ Swallow、木棉道樂團、夢想之翼、DJ William。

下周六有四分衛、林芝誼、爵士貓樂團、彩色樂團、短褲兄妹；周日閉幕則有鼓鼓呂思緯、羽飛樂團、ARMY樂團、麵包合唱團、狗屎運爵士大樂團。

文觀處長陳璧君表示，今年仍然有「HappyHour」（免費暢飲時間），完成任務就免費送輕飲料。

縣長張麗善今天到口湖鄉箔子寮漁港勘查海水倒灌情形後，也前往相距5公里外的三條崙海水浴場和民眾打招呼、也體驗了打鼓。

張麗善表示，雲林的海洋音樂既適合親子一同出遊，小寶貝可以玩泡泡水樂園，大孩子可以玩SUP（立槳）體驗、沙灘排球，父母可以微醺放鬆聽音樂，阿公阿嬤還可海清宮祈福，三條崙的夕陽景色無敵美，森林祕境可以美拍，一次滿足全家人旅遊需求。