今年第6號颱風卡努回轉後再襲日本沖繩，那霸機場取消今天所有起降的357個國內線及國際線航班，影響約5萬7000名旅客，明天多數航班也被取消，許多觀光客被迫滯留當地。

卡努日前侵襲沖繩造成2死73傷，西進遇阻後，今天以觀測史上無前例的路徑再襲沖繩，下週恐將北轉朝九州移動，不排除登陸可能。

從今天到明天上午，沖繩有可能出現令大雨災害危險性快速升高的「線狀降水帶」（台灣稱「線狀對流」，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），沖繩氣象台呼籲民眾嚴防土石災害、低窪地區淹水及河川暴漲氾濫等可能災情。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台及產經新聞報導，卡努兩度侵襲打亂沖繩陸空交通，今天包括公車和市區單軌電車都全天停駛，那霸機場起降航班也全數被迫取消。

那霸機場今天取消357個起降航班，並全天關閉機場航廈，影響旅客數約5萬7000人；明天除部分航班外，大多數航班目前已決定取消。

暑假期間週末本應熱鬧無比的那霸市觀光區國際通，今天也不見往來人潮，多數觀光客被迫留在飯店內。

卡努這段時間為沖繩帶來道路淹水、小規模土石流、車輛翻覆與建物受損等災情，由於影響時間拉長，部分沖繩縣民已發出「颱風別再來」的哀嚎。

1日起在沖繩釀災的卡努，回轉後今天再度來襲，續為當地帶來災情與混亂，包括一度修復的電力又中斷、物流停擺造成超市與便利商店貨架空無一物。

位於那霸市住宅區的一間便利商店，往日都會陳列三明治及便當等食品的貨架，今天卻空蕩蕩。這家店1日晚間因停電暫停營業，冷凍庫內商品因斷電必須全數丟棄；雖然3日上午恢復營業，但由於物流業者沒有上班，造成貨架上商品持續不足。

這間便利商店的店長無奈表示，不知道暴風要持續到何時，為了地區民眾，希望能早日恢復正常營業。

卡努2日上午最接近沖繩本島，各地都觀測到每秒50公尺以上的最大瞬間風速，樹木被吹倒後壓斷電纜造成停電。沖繩電力公司說，縣內一度有多達21萬5800戶停電，占全體用戶的34%，是繼2018年9月約25萬戶因颱風停電以來再度發生大規模受災狀況。

隨著卡努3日暫離，沖繩停電戶數一度減少到今天清晨4時的約2萬戶；但卡努二度來襲後，停電戶數又增加，截至今天下午3時止已回升至3萬1000多戶。