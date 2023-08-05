國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今(5)日上午共同出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，兩人並肩坐在一起、握手致意，引發外界聯想。媒體人黃揚明表示，柯文哲會後把綠營政治人物的照片、與侯的合照都放上臉書，這有象徵意義，因為柯文哲知道自己的民調在往下掉，必須要保持一個開放性的選項。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示，現場的一邊是侯友宜、柯文哲，另一邊則是坐著行政院正副院長陳建仁、鄭文燦和總統府秘書長林佳龍，主辦單位應該是把藍、白和綠分開。

黃揚明點出，柯文哲會後在臉書發文時，把與侯友宜握手和陳建仁等人的照片都放上去，某種程度是有象徵意義，柯文哲知道自己的民調在往下掉，必須要保持一個開放性的選項。

黃揚明坦言，2024要侯友宜、柯文哲、郭台銘當副手都很難，如果有機會在野整合，不會有現在的參選人當副手，只會有一組人直接不選，是總統層級的整合，但不是正副整合。

黃揚明也點出關鍵，柯文哲說他當副手很難，但不是不可能，100%跟99%之間的1%差距，就是無限大的可能性，在野整合的機會就存在，柯文哲並沒有把話咬死，但侯辦已經說了「柯侯配不可能」，所以侯不可能是當副手。黃也直言，沒有人會想在整合的時候當副手，中華民國的副總統沒有那麼香啦。