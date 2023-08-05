根據指揮中心統計推估，全國近120萬名學生確診，但教育部管轄的各級學校參與防疫工作之教育人員投保額外保險，僅4288「人次」，其中直轄市暨地方中小學校基層人員僅1022「人次」。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，相較染疫學生與投保的教育人員，懸殊比例將近280：1，令人心驚害怕。

經查全國110學年度全台高中職529所、國中896所（含補校）、小學2844所（含補校）、特教學校28所，但中小學三級學校平均不到1成加保。陳學聖質疑：「到底是教育部未善盡監督之責，還是政府機關學校公文發布流於形式，罔顧師生權益呢？」

陳學聖並提到，另據指揮中心111年8月21日於記者會公開表明，據統計，截至該日為止，全台有1／3的學生確診過，全國110學年度學生人數約359萬名(不含幼兒園)，推估約有120萬名學生染疫，與教育部、直轄市、地方政府轄下各級學校投保額外保險的4299「人次」，「實在不成比例，怎不令基層教師寒心！」

教育部回應，依據〈公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法〉第9條規定，除有該辦法所列情形，各機關學校不得再為其人員投保額外保險。

教育部提到，於疫情期間，行政院通函針對針對各機關學校執行防疫工作且須直接與感染者、疑似感染者或屍體接觸之工作人員為對象，得為其額外保險，因此，並非所有人員均得辦理額外保險。因此，對於對於非屬上開得額外保險對象之公教人員，於執行職務時如遭感染COVID-19致傷病，本來即可適用公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，以保障權益。

教育部強調，對於各級學校第一線從事教學相關工作教職員之安全，至為重視，於疫情期間並積極採行相關防護措施，如將教職員列入優先接種疫苗對象、提供公費口罩、快篩試劑及酒精公務使用、預防性停課、在家遠端上課、快篩陽性如無法居家辦公或線上教學，可請病假，不列入病假日數計算，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費等配套，以避免教師直接接觸染疫者，確保所有教職員執行職務之身心健康安全。