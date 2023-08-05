國民黨總統參選人侯友宜今（5）日與立委參選人牛煦庭出席「未來城市，青年進行式論壇」，會中關注青年面臨的低薪、高房價問題，以及未來國家領導人應具備的特質。侯友宜強調，台灣需要的領導人，是具有解決問題能力的領導人，並且誠信正直，這就是他過去43年，經歷每個職務永遠不變的原則跟態度，「該做的事就要馬上做，狠狠地做！」

侯友宜今以「大城小國：全球競爭在城市，未來希望在青年」為主題進行演講，他表示，城市就是國家競爭力開始的起點，必須以城市作為青年的舞台，由政府來協助青年，他並舉例，應以城市為軸心，建構3大都會帶。如北台灣從基隆到新竹，由高速公路串連100公里科技廊帶與千萬人口都會帶，跟東京灣、舊金山競爭；中彰投結合苗栗、雲林、嘉義，以精密製造、科技產業與最美麗台灣山脊，成為東方瑞士；南部則是要推動產業智慧轉型，結合文化底蘊，成為都會崛起的力量。

另外能源部分，侯友宜指出，現在政府喊出的非核家園、再生能源要達到20％等目標，全部做不到，面對2026歐盟碳邊境調整機制，能源問題不只是缺電問題，還涉及經濟產業競爭力，因此，他以「穩定、減碳、安全」三大方向作為能源政策主軸，確保台灣穩定發電、不缺電。

在問答環節時，青商會總會長林鼎鈞也提問，國家領導人應具備何種特質，侯友宜表示，領導人決定政府解決問題的能力，檢驗一個人要看他過去的經驗，「答應的事情要做到，不應該說來說去，卻沒有做到，我們需要誠信正直的領導人！」侯友宜也強調，過去43年公職歲月中，在每個職位上，他都跟同仁一起為國家人民犧牲奉獻，即便經歷數十場槍戰，面對許多生死關頭，始終不畏懼，勇往直前，「這就是領導人該有的格局跟態度。」

侯友宜也新北施政經驗舉例，在推動許多市政時，從來不擔心選票問題，該做的事情就是要做，拒絕任何人關說，始終以公平正義為原則，「對於所有不法、違反公平正義的事，我絕對不讓步！必須讓人民相信公務體系」，這幾年，在團隊的努力下，新北市也大幅改變，30年不變的五股垃圾山翻轉成夏綠地，50年不變的塭仔圳也將變成新興開發區。

侯友宜說，青年關注高房價、低薪問題，全民也非常在意如何改善治安、詐騙、黑金等弊病，「該做的事，就要趕快做，狠狠地做，不是選舉才做！」未來他當選總統，一定會以過去43年的經驗，秉持誠信正直、勇於負責、大破大立的態度，對所有青年朋友及人民負責，帶給國家人民好日子，「這就是我的態度跟決心，永遠不變」。