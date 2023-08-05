台灣民眾黨提名人選參選金門縣立委，遭質疑跟國民黨立委陳玉珍打對台。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，不否認陳玉珍是友善立委，但每個立委選區不是國民黨就是民進黨，「難道我們全都不提名嗎？」

民眾黨台北、新北、基隆、桃園市黨部今天下午舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，與會人數超過600人、有9成是女性；柯文哲父親柯承發、母親何瑞英與妹妹柯美蘭，都出席活動。

民眾黨日前徵召金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱參選金門縣選區立委，但國民黨前立委陳學聖質疑，金門立委陳玉珍和柯文哲交情好，柯文哲最後竟然提名人選和陳玉珍對打；陳學聖呼籲，國民黨小雞別蹭別人取暖，否則柯文哲對陳玉珍的絕情，最終恐發生在自己身上。

柯文哲在姊妹選哲之友會受訪時表示，他不否認陳玉珍是友善立委，過去彼此互動不錯，但如果這樣說，幾乎每個立委選區不是國民黨就是民進黨，「難道我們全都不提名嗎？」

柯文哲說，金門縣長陳福海是民眾黨籍，要尊重民眾黨在地首長、地方黨部，由他們做評估，並送到選舉決策委員會後投票決定；一般來講還是地方主張要提名，才會有這個案子，民眾黨表面上是一人政黨，但權力其實 相當下放。

媒體詢問，為何北市信義南松山選區要禮讓給國民黨參選人徐巧芯。柯文哲指出，這不是禮讓，打仗要有戰略目標，選舉第一要選得贏，如果不容易選贏，就要討論戰略目標；提名的理由可能是培養新人，或是提名後可大幅衝高總統票、政黨票。

至於柯美蘭是否已決定參選新竹市選區立委，柯美蘭受訪時未正面回應，僅表示「再想一想」，她還有病人得照顧。（編輯：林興盟）1120805