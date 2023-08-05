蘆洲分局三民所27日下午3時許接獲民眾通報，聲自己被拐入「飆股」群組遭詐555萬元，詐騙集團又要求面交150萬元，蘆洲警方獲報後不敢大意，立即喬裝前往現場進行埋伏，成功查獲前來面交的車手，查扣其假名工作證、印信、贓款等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

據了解，被害人於影音平台發現投資理財教學廣告，於是按照廣告提供資訊加入「飆股」群組進行投資，於6至7月期間共面交5次損失555萬元仍未獲利，該詐騙集團又以言語情緒勒索方式，稱自己內線交易曝光若被害人無法提供款項將會被逐出公司等言語，再要求被害人面交150萬元。

警方獲報後立即派遣5名警力及警專實習生1名至面交現場埋伏，以150萬元假鈔將詐欺車手24歲吳姓男子誘出，最終成功將其逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法案移送新北地檢偵辦。

蘆洲警方表示，今年7月已拘提提領、收水車手9人到案及現行犯車手5人，共計14人，並羈押獲准4人，其餘裁定限制住居、交保。