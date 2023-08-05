成都世大運5日進行女子鏈球決賽，代表中華隊出賽的余雅倩6次投擲下來，最佳成績為66公尺46，最終名列第4無緣獎牌。來自中國大陸的李江燕、徐鑫穎分別擲出70公尺77、69公尺45，包辦女子鏈球的金牌和銀牌，波蘭選手絲蜜琪（Aleksandra Smiech）68公尺65拿下銅牌

今年2月高雄港都盃，余雅倩先以65公尺21刷新自己所保持的全國紀錄，接著在美國長灘邀請賽以67公尺32推進紀錄，不過7月的亞錦賽表現失常，最終僅擲出61.19公尺名列第4，誓言一雪前恥的余雅倩不僅期待在世大運奪牌，也劍指個人最佳紀錄。預賽余雅倩憑藉著第2擲的62公尺17成績，以排名第6的身分闖進決賽，大陸選手李江燕投擲出67公尺76，拿下預賽第一。

決賽共有12位選手參賽，余雅倩被分在第6位出場，第一次投擲出60公尺66，暫時位居第6位，李江燕再次繳出領先群雄的70公尺77，幾乎已經鎖定獎牌，南非選手卡明（Margaretha Elizabeth Cumming）是第一擲中沒有成績的選手。

余雅倩第2擲成績有所進展，來到61公尺83，排名依然不變處在第6，波蘭選手絲蜜琪（Aleksandra Smiech）繳出第2擲最高的68公尺30暫居銅牌位置， 2位大陸選手李江燕、徐鑫穎（第一擲69公尺45）排1、2位。

第3擲余雅倩僅擲出59公尺23，未能將成績推進，隨後烏克蘭選手哈瑪澤（Olena Khamaza）擲出個人本季最佳的62公尺43，一舉衝上第4位置，前3位選手排名保持不變。

成績前8位的選手進入第4擲，更改投擲次序後，第3位出場的余雅倩擲出63公尺92，排名上升第4位，但距離把守獎牌線的絲蜜琪仍有5公尺差距。哈瑪澤第5擲又刷破本季個人最佳，64公尺97再次擠下余雅倩。最後一擲，余雅倩放手一搏，擲出66公尺46，成功搶回第4位。