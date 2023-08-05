國民黨總統參選人侯友宜日前出席新竹縣等地活動，積極搶攻客家票。前立委郭正亮認為，侯友宜該擔心的是新北市，因上次總統大選，國民黨在新北市只拿到38.9％的選票。

郭正亮今(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，上次總統大選，韓國瑜總得票率只有38.61％，在桃園也拿到40％、新竹縣47.4％、苗栗50.32％。因此，侯友宜走的行程，是國民黨比較穩定的盤。

郭正亮接著指出，國民黨地方勢力是蠻鞏固的，侯友宜該擔心的並不是這種地方，要擔心的是他自己的新北市。因為上次總統大選，韓國瑜在新北市只拿到38.9％的選票，但這也不是侯友宜努力助選就可以克服，因為韓國瑜在桃園也只拿到40.4％。

郭正亮點出，侯友宜恐怕比較大的問題，可能在六都都會區的造勢，特定地方組織，本來就比較偏國民黨，不用侯友宜擔心，所以他反而要擔心的是，比如彰化，人口超過100萬，現在彰化議長謝典林做這樣的表態，未來就要看侯友宜能不能把勢造起來。