國防部海軍司令部機動雷達偵搜中隊蘇姓上士組長，2019至2021年間對單位人員3女訊息、言語騷擾及觸碰身體實施性騷擾，經海偵部核予記大過1次、記過2次及記過2次之懲罰，考績核丙，人評會決議核定退伍，蘇男服役19年多，滿20年就可領月退俸，因此不服提起上訴，遭高院駁回。可上訴。

判決書指出，蘇姓上士「2019至2020年間對單位A女以訊息、言語騷擾及碰觸身體實施性騷擾」、「2021年5月起對單位B女以訊息及觸碰身體實施性騷擾」及「2019至2021年間對單位C女以言語實施性騷擾」等違失行為，分別記大過1次、記過2次及記過2次之懲罰，年度年終考績經海偵部評列為丙上，人評會決議核定退伍，蘇姓上士不服提起訴願，遭國防部駁回，因此向高院提起行政訴訟。

國防部指出，案件不是發生在一時與一人，而是長達兩年多針對多人的犯行，可見不只是一時興起，而是他個人品行就有問題，所以才會考績被評為丙上，蘇姓上士平常生活正常，無特殊之處；蘇姓上士服役迄今已滿19年，已是資深上士，晉任本職學能測驗一直不及格，而未能獲得晉任士官長資格，而原告身為領導幹部，照顧部屬是其職責，但其卻傷害了部屬，如何稱得上有把工作做好，考評為不適服現役。

法官審酌，海偵部人評會及再審議人評會之組成、考核程序於法相符，所為決議並無出於不完全之資訊而為判斷，且其判斷亦未違反一般公認之價值判斷，更無違反比例原則情事。依海偵部人評會、再審議人評會之判斷核定蘇姓上士不適服現役退伍，於法無誤，亦無不合。原告訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。