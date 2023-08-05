3名總統參選人今天到桃園出席「JCI未來城市 青年進行式」，民進黨總統參選人賴清德最後登場。他以蔡政府政績強調8年來台灣轉變。賴清德也提到，未來期盼投資新科技，目前優勢也應持續擴大，讓台灣在經濟可以成為「日不落國」。

國際青商會中華民國總會今天舉辦論壇，賴清德表示，數位化時代來臨，新科技如量子科技、低軌道衛星需要投資，現在掌握的也應該持續擴大陣容，同時也要讓更多隱形冠軍成為一群又一群護國神山，才能在國際變局中重新組成供應鍊立於不敗之地

賴說，中央、地方加強合作，包含基礎建設、改善生活環境，支持在地產業，解決當地社會問題，讓台灣經濟繁榮發展，經濟上使台灣成為日不落國。

賴清德也細數民進黨政府政績，以居住為例，期盼未來社宅25萬、包租代管25萬、租金補貼50萬，讓有租屋需求族群可以達到百萬戶供給。賴清德也說，民進黨過去連結台灣社會各種力量，推動台灣民主發展，堅定捍衛主權，經過幾十年來努力，帶領打拚，得來不易。他說，不能因為極權主義、文攻武嚇加強，就擔心害怕，就放棄好不容易得到的主權。

對於能源問題，賴清德說，對於非核家園大家沒有爭議，有些人希望2050年達到，有人認為要不要再給一點時間，但支持非核家園是社會共識，多數人沒意見，不必走回頭路使用核電。賴清德說，除非未來核能發展能安全又能解決核廢料，賴清德也說，目前核能發電只占5％，去年綠能已經超過核電。

對於兩岸問題，賴清德說，中美之間如何選擇，他認為命題應該是民主、專制之間選擇。賴清德提到，台灣從專制獨裁的黑暗時代走到今天自由民主，知道黑暗的痛苦，也嘗到民主的幸福，不能走回頭路。他提到，美國是民主國家，幾十年來跟台灣站在一起，是台灣非常可靠的夥伴。而大陸是專制獨裁，另外也必須要分清敵友。

賴清德又說，台灣要跟國際友人站在一起，他衷心希望，經由他結合社會努力，在經濟上成為日不落國，也就是太陽日照之處，升旗都可以照到台灣的旗子，他也提到，台灣跟大陸貿易逐年下降，都轉移至印太、美國、歐洲。

對於詐騙問題，他說，會持續打擊黑金槍毒詐，而最近在蔡總統領導下，推出打詐辦公室等，也不斷修法，希望遏止詐騙。

賴清德也說，他不是第一次參選，在國大、立委、市長、行政院長都有歷練，他說，就任行政院長時，常被批評五缺，但他沒有迴避，一一提出對策，他說，不妨比較馬前總統、蔡總統政績，以及各個參選人歷練。