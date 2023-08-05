大陸央視播出《逐夢》專題片第3集，提到中共海軍航母「山東艦」曾在西太平洋遠洋海訓期間，遭遇「外軍」環形偵察，軍機數從5批10架逐步增加到19批26架。（翻攝央視畫面）

據香港01報導，大陸官媒央視播出《逐夢》專題片第3集，提到中共解放軍航空母艦「山東艦」稍早前在西太平洋遠洋海訓期間，遭遇「外軍」環形偵察，軍機數從5批10架逐步增加到19批26架。根據影片以及學者、上海市公關研究院學委會副祕書長「墨讀春秋」分析，所謂外軍就是美軍航母「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68），這也被認為是「中美航母對決」首度公開。

「墨讀春秋」在《今日頭條》發文解讀，有2大理由作出上述判斷。一是只有美國航母才能在出動如此多的艦載機的同時又保證起降頻率，這也是非常典型的美國海軍航母襲擾戰術；二是從此前披露的「山東艦」海訓航跡來看，今年4月11日至12日，「山東艦」與尼米茲號同處於宮古島南部海域，兩艦距離最近時曾一度不足300公里，相當符合央視節目中的說法。

「墨讀春秋」強調，從節目中的說法來看，外軍艦機應遭到殲-15艦載機有效驅離，這顯然意味著，在這次與「尼米茲號」的對決中，年輕的「山東艦」完全沒落下風，「反而給了美國人一點好看」。

不過他也提醒，「尼米茲號」在執行打擊航母任務時，首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動能維持在100架次左右。央視節目旁白也坦言，外軍艦機可以一次出動19批26架，出動效率確實相當驚人，哪怕考慮到中美航母在性能上的差異，仍然得承認，中共解放軍「在航母的運用上，還有極大的提升空間」。

「墨讀春秋」進一步表示，面對美軍航母艦載機試圖進行抵近偵察，「山東艦」可以出動艦載機將其驅離，這充分說明，面對美軍航母，山東艦並非沒有一戰之力。而如果未來遼寧艦完成大修重新入列，解放軍就將有2艘可以進行遠洋部署的航母，這甚至可能意味美軍關島基地附近，將在每年三分一甚至一半的時間內都存在有一艘中國航母，對於美方而言絕對會是極大的壓力。

中共海軍目前有3艘航母，分別是「遼寧艦」、「山東艦」和「福建艦」，其中「福建艦」是首艘部署電磁彈射器的中國航母。目前，中共解放軍正對「福建艦」進行海試，計劃在2024年投入使用。

新加坡《聯合早報》曾引述路透報導，據熟悉區域海軍部署的駐外武官和國防分析人士稱，絕大部分的人都同意，雖然中國官媒將解放軍在台灣周圍的軍事演習描述為「積極的巡邏和對美國及其盟友的軍事挑戰」，但中國航母實際上仍處於訓練模式。

分析人士舉例，軍機在夜間和惡劣天氣下起降，對常規海上航母行動至關重要，但解放軍航母這項能力仍未常態化。中國航母在衝突中面對導彈和潛艇攻擊時更顯脆弱，解放軍並沒有完善的保護性屏蔽行動，尤其在應對反潛艦戰爭時。

分析人士還說，中國的航母艦載機飛行員有時還須依靠陸地空軍基地機場進行起降，以提供額外的空中掩護和監視能力。