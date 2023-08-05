張翰新家陽台，看起來相當舒適。（摘自張翰臉書）

張翰和女兒在台東的新生活相當悠閒。（張翰提供）

張翰特地帶妻女到都蘭探班黃大煒。（摘自張翰臉書）

張翰和女兒都喜歡親近大自然。（張翰提供）

張翰在台東生活感到自由。（張翰提供）

男星張翰和老婆Gina為了讓女兒「翰寶」接受體制外教育，毅然決然把新店的房子賣掉，舉家搬到台東生活。張翰說這個計畫是2年前疫情剛開始時萌生的念頭，疫情改變一家人的生活方式，為了安全他們常往山上、海邊空曠處跑，且除了工作以外，張翰深居簡出，讓他開始思考生活可以很簡單，「當然主要還是為了女兒教育，但我本來就很喜歡台東，想從生活中斷捨離，實行減法生活。」

當他第一次向Gina提議要把台北房子賣掉時，Gina焦慮不已頻問：「你確定嗎？房子賣掉要怎麼辦？」但面對老婆的遲疑，張翰還是很篤定自己的想法，只是過程2人溝通很多次，「因為她沒辦法看到我所看到的未來。」Gina還找朋友算塔羅牌，塔羅牌顯示的結果不出張翰意料之外，也給Gina一顆定心丸，「塔羅牌說我們在台東的生活會很快樂，我並沒有驚訝，只是搬家、安頓到台東的一切，這過程我們需要去承擔。」

張翰在今年初賣掉新店的房子，一家人從30幾坪的空間搬到只有10幾坪的租屋處，一邊進行台東租地、蓋微型組合屋以及女兒上小學的面試等。張翰租了台東市區的一塊地，簽約5年，花了快100萬進行整地；另房子的建造、裝潢加起來也大約花了300多萬，其實超過原定的預算，「這些都只是基礎、初步能夠安頓的部分，女兒的學費也要繳，挺燒錢的。」

搬到幽靜的台東，難免令人想到退休生活，張翰認為影劇工作的性質，本來就不需要一直待在台北，搬到台東和演出工作沒有衝突，也不會減少工作，張翰甚至想利用自己的資源，當台東當地的協拍單位，為這塊土地和影劇圈做出貢獻，「就像是劇組和地方政府的協調的窗口，也是在做城市行銷。」

一家人在台東生活將近3個禮拜，期間張翰還特地到都蘭探班正在錄製新專輯的黃大煒，在台東生活讓他感到自由，已經曬得一身黝黑，他說即使還要面對搬家繁瑣的整理，但每天張開眼睛都很愉快、感到自由，唯一令他焦慮的只有颱風而已。