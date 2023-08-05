曾任屏東縣藥師公會理事長的鄭仲智，5日獲屏東市公所表揚模範父親，從小患小兒麻痺的他，從不向命運低頭，7年前還因感同身受當起「行動藥師」，騎著三輪身障機車四處送藥，3年前因防疫過勞中風，嚇壞家人，所幸他積極復健得當，今年又復出送藥，以他為傲的一雙兒女也遵循他的腳步成了藥師。

現年59歲的鄭仲智，自幼罹患小兒麻痺症，但他從不向命運低頭，憑藉努力考上藥師，還與妻子在屏東市開設藥局，30年來經營得有聲有色，但最令人感佩的不是身障藥師經營藥局有道，而是他不畏自己行動不便當起「行動藥師」的那份善心。

鄭仲智執業多年來發現，很多獨居或行動不便的慢性處方箋患者，在首次領藥後會基於後續領藥的不便而自行減藥，或把1個月份的藥當成2、3個月份的藥在吃，有的甚至還拿坊間不明藥品替代，他說，同是身體有疾病的人，他捨不得有人因環境關係無法好好照顧自己。

為此，2016年起，他當起「行動藥師」，每周有4至5天都可見到他騎著三輪身障機車四處送藥，最遠還送到瑪家鄉涼山村。鄭妻潘永玲說，當時擔憂丈夫長途騎車會加劇脊椎受傷，所以有建議他開車，但他說開車進部落不方便，機車才能讓他行動自如。

潘永玲笑說，當初不懂丈夫的「傻勁」，還時常抱怨他只會顧患者、也不幫忙顧小孩，甚至在2020年還因防疫過勞導致腦幹出血性中風，但她在丈夫的拜託下持續幫忙送藥，期間她終於理解丈夫做得不是職業而是志業，丈夫也在大家的關心下恢復得很好，今年又復出幫老病友送藥。

談到獲頒模範父親表揚，鄭仲智只謙虛道很開心，但孩子的行動完全表現出鄭的教育成功，一雙子女不僅引他為傲也當了藥師，原本在國外學習的女兒還特地趕回來陪父親領獎，潘永玲開心道，丈夫確實是孩子們的好榜樣。