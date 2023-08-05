新北市快搜部隊已完成整備，可隨時支援南投救災。（新北市消防局提供）

受卡努颱風影響，西南氣流豪雨狂炸南投山區，多處傳出災情。新北市長侯友宜關心南投災情，今（5）日主動與南投縣長許淑華聯繫，詢問有無需要新北市派員支援，並指示新北市消防局做好準備。新北市消防局長李清安隨即集結快搜部隊，包含消防特搜45人、義消特搜28人、3隻搜救犬及23輛救災車輛及相關救災裝備器材，南投災區倘有需求即可立即前往救援。

李清安表示，新北快搜部隊是國內最具規模的專業搜救隊伍，配置有搜救、醫護、土木技師、重機械專家及搜救犬，過去曾參與高雄氣爆救災、復航空難、八仙樂園粉塵爆炸、蘇迪勒風災、台南震災、蝶戀花遊覽車翻車救助、花蓮震災、黑鷹直升機救援以及花蓮太魯閣號列車出軌等救援現場，藉由平時的訓練、整備，以及長年各式救災經驗累積，具有國家重型搜救隊認證，過去也曾支援國外重大災害救援行動。

侯友宜表示，新北快搜部隊是專業及具有協同作業能力的救援隊伍，當災難來臨時應發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，會持續與南投保持聯絡，如有需要即刻前往支援。