1輛白色自小客行經台18線70.2公里處，因起大霧又下雨，未發現前方路面有一顆大落石，閃避不及迎頭撞上。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

卡努颱風尾帶來的西南氣流為中南部山區帶來驚人雨勢，嘉義縣阿里山今天至傍晚，最高累計雨量已近250毫米，昨天更下破640多毫米，大量雨勢也造成山坡土石鬆動，今下午3點多，1輛白色自小客行經台18線70.2公里處，因起大霧又下雨，未發現前方路面有一顆長、寬100多公分，高3、40公分的大落石，自小客迎頭撞上導致車頭毀損，所幸駕駛僅手臂疼痛未就醫，而大石塊事後已由公路單位移除。

嘉縣消防局今下午3點20分，獲擭台18線70.2公里附近位置發生車禍事故，派遣奮起湖分隊救護車前往救護，抵達發現是一輛小客車自撞路上的落石，年約30歲駕駛意識清楚，自述肢體、手臂疼痛，經救護人員現場急救處理後，傷者表示等做完筆錄再行下山就醫。

阿里山派出所表示，事發當時下雨又起霧，行經視線確實不佳，研判落石應才掉下來不久，肇事車輛又剛好經過才來不及閃避直接撞上，據了解，自小客車疑似從外地到阿里山遊玩，結果不慎撞上落石，車損遊興也大減。