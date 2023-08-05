前瞻預算分配不均近期成朝野攻防戰場，總統蔡英文今( 5日)表示，前瞻基礎建設計畫為台灣這幾年發展，打下扎實的基礎，台灣已經成為世界的關鍵字。前立委郭正亮直接批評「不知所云」，指出台灣經濟發展是中美貿易戰轉單，給台灣新的發展空間，跟前瞻毫無關係；郭也點出前瞻預算的本質是「地方建設的補助預算」，決策權抓在中央手裡，但分配不均的程度太離譜。

蔡英文今以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第43屆年會」致詞，她表示前瞻基礎建設計畫為台灣這幾年的發展打下基礎，能夠有能力因應百年大旱，也在3年多的疫情中，站穩腳步，讓台灣經濟依然穩健成長。台灣已經成為世界的關鍵字。面對快速變動的國際情勢，台灣人民展現對民主、自由的堅持，國際社會對台灣的支持也越來越強大。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，「真的不知所云」，台灣近幾年經濟，尤其科技業好轉，是因為中美貿易戰轉單到台灣，或是台商回流，跟前瞻預算哪有甚麼關係。

郭正亮也指出，前瞻預算有4200多億元在做軌道建設，「有感覺大幅的進步嗎?」他也質疑，如果認為前瞻是提升台灣的好計畫，為甚麼不編列在正常公務預算裡面，如果這是好事、可以提升台灣競爭力，也不會有人反對。

郭正亮表示，用特別預算會讓決策權抓在中央手裡，最終分配到各縣市的結果，就是跟中央比較好的拿到比較多預算，沒有整體的規劃設計。前瞻預算的本質就是「地方建設的補助預算」，但因為不夠用，就出現極端的分配不均、不均到太離譜。

郭正亮也批評，還在鬼扯說台灣經濟升級、疫情期間台灣經濟都靠前瞻，根本不知所云，台灣經濟成長就是因為中美貿易戰轉單，讓台灣有新的發展空間，這就不要騙人了。