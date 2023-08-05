美國7月就業成長開低增強市場對升息循環已結束的預期，加上亞馬遜財報出奇強勁，華爾街股市周五早盤一掃近期陰霾開高，但午盤過後風雲變色，在獲利了結賣單摜壓下，盤勢由紅翻黑，3大指數全面收低，標指下跌0.5％，那指收黑0.4％，道瓊工業指數跌150點或0.4％。

周線更是慘不忍睹，道指全周大跌1.1％，標指重挫2.3％，那指更慘跌2.9％，創3月以來最大跌幅。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，「投資人本周的風險意識明顯比較強，許多空頭都已棄械投降，而這通常是多頭行情已走到頭的訊號。」

惠譽調降美國長債評等後，美債價格應聲重挫，10年期公債殖利率飆至4.13％，直逼10多年新高，並拖累股票等風險性資產下跌，Man Solutions多資產部門主管杜傑威（Peter van Dooijeweert）指出，「本周固定收益市場大跌一跤後，投資人才驚醒世上沒有免費的午餐。」

反應市場恐慌情緒升溫，Cboe美股波動率指數（VIX）4日大漲逾7％升破17點大關，來到17.10，創逾兩個月新高。

財報季已進入尾聲，標指5百已有約84％的成份股公布業績，當中有8成的企業獲利表現擊敗市場預期。

本周觀盤重點在於7月消費者物價指數（CPI），將牽動Fed利率決策動向。根據FedWatch tool，市場預期9月下次例會按兵度不動的機率高達88％。

富國銀行分析師哈維（Christopher Harvey）指出，「7月的CPI數據要高出市場預期才有可能改變Fed對於通膨的看法，以及市場對於Fed利率決策的看法。7月就業報告的影響並不大，只是更加強化市場認定Fed升息循環已結束。」