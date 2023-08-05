民眾黨「選哲之友會」苗栗分會成立大會，原安排苗栗縣長鍾東錦上台致詞，卻臨時喊卡，在民眾黨主席柯文哲致詞結束後，鍾東錦提前離席。媒體人謝寒冰認為，鍾東錦很可能會歸隊；甚至認為國民黨內已經開始有一點團結的跡象。

謝寒冰今(5日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，國民黨總統參選人侯友宜最近的表情變了，不管他走到哪裡，笑容的角度很明顯，這是有人刻意教他的。侯友宜剛被徵召時，也就是7月左右的時候，他講話時不太會笑，嘴角只稍微上揚一點點，最近他嘴角上揚得很大。所以侯友宜現在努力改善給人家的觀感，這是對的。

謝寒冰接著指出，鍾東錦本來是國民黨籍，所以侯友宜跟他在一起，是理所當然。特別是民眾黨還做了一件事情，本來安排讓鍾東錦上台發言致詞，結果突然跟他講不要了；鍾東錦的講法是沒有問題，當初柯文哲幫過他，來還個人情。謝寒冰認為，鍾東錦一直說要看朱立倫的態度，所以鍾東錦很可能會歸隊。

謝寒冰點出，國民黨看來還在互鬥的感覺，可是國民黨內已經慢慢開始有一點團結的跡象。上個禮拜，彰化議長謝典林突然跳出來退黨，很多人說會不會有出走潮，可是看起來並沒有發生，大家都還在觀望。