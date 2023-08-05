Cole Hamels has officially retired, the Padres announced.



▫️4x All-Star

▫️2008 WS Champion

▫️2008 WS MVP

▫️2,560 career strikeouts pic.twitter.com/rMfFJrYjkq — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 4, 2023

近年不斷嘗試復出未果，效力大聯盟15年的老將「黑魔使」漢默斯（Cole Hamels），5日宣布自己的職業生涯已告終，也象徵一個世代的結束。隨著漢默斯離開賽場，費城人2008年所有奪冠的球員，都已經全數退役。

費城人將2002年首輪選秀籤壓在漢默斯身上，以第17順位選進他，2006年首次亮相大聯盟，效力「友愛之邦」的10個賽季，漢默斯1844次三振排隊史第3，114次勝投位居第6，2008年攜手羅林斯（Jimmy Rollins）、厄特利（Chase Utley）及霍華（Ryan Howard）等名將，奪下球隊歷史上第2座世界大賽冠軍。

2015年7月26日，漢默斯投出費城人隊史第23次無安打比賽，面對小熊狂飆13次三振，只讓對方打者靠著保送上壘2次，率領球隊5比0大勝，但這場具有歷史性的比賽，卻是漢默斯最後一次代表費城人出賽，該場比賽後球隊發動交易，將漢默斯送到遊騎兵。

2020年是漢默斯最後一次登上大聯盟的賽季，近年他不斷試著重返投手丘，本季和教士簽下小聯盟合約，但漢默斯的肩膀在手術過後時常反覆發炎，嘗試許多無痛投球的方法沒有效果，最後放棄復出。漢默斯生涯入選4次明星賽、曾奪2008年世界大賽冠軍MVP，更寫下職業生涯超過2500次三振的成就。