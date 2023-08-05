中華體操代表隊今天下午先在成都世大運男子鞍馬項目拿下1金1銅，晚間曾為聖於男子跳馬決賽登場，再以兩跳平均14.416奮勇拿下銀牌，讓中華隊今天在體操比賽收穫1金1銀1銅，晚間9時李智凱還要在單槓決賽一搏。

曾為聖第1跳14.466分，在8名選手中位列第3，不過第1跳14.800分的土耳其選手阿希爾（ASIL Adem），第2跳失手僅有13.500分，曾為聖第2跳14.366分維持穩定，平均分躍居第2，僅次於烏克蘭車普恩伊（CHEPURNYI Nazar）的14.883分，替中華隊再添1銀。