被稱為潮流霸主的日本影帝窪塚洋介來台為時尚活動站台（粘耿豪攝）

曾是日本電影金像獎史上最年輕的影帝、被稱為潮流霸主的44歲日本男星窪塚洋介，是許多男性心中追隨的時尚指標，風格被稱為「叛逆」、「率性」的他，時隔8年攜妻小訪台為時尚活動擔任大使，一上台就受到粉絲尖叫簇擁，他更直接以台語「大家好」開場，途中不忘再秀一句「送啦！」

窪塚洋介在台上大方地與粉絲們打招呼，提到自己8年前曾為拍攝大導馬汀史柯西斯的電影《沈默》在台灣待了一陣子，從此念念不忘台灣的麻婆豆腐、布丁跟炒飯。他更大力強調：「腳底按摩是支撐我活下去的力量」，看得出來他很想念台灣的特色跟美食，還不忘「寧夏夜市」。

此次來台，他的兩個女兒及愛妻菅原優香低調隨行，愛妻還在台下支持老公。雖不見已出道當藝人的兒子窪塚愛流，但提到兒子，窪塚洋介對他信心滿滿「現在兒子已經離家到東京獨立生活，我選擇相信他已經是一個大人，可以好好照顧自己。」

被譽為走在時尚尖端的窪塚洋介，再次說出可以列入時尚教科書的話，他力讚台灣年輕人的打扮造型很有特色，更認為「時尚不分國界」不管是台灣人、日本人，時尚、潮流沒有隔閡。另外，他還勉勵年輕人：「穿自己喜歡的衣服、吃自己喜歡東西、做自己喜歡的事，活著就會充滿樂趣。」