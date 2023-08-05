真的太超過！一名35歲的男子表示，老婆產後性致缺缺，他因為慾望無處宣洩，頻頻想偷吃，未料岳母搬來幫忙帶小孩後，被他撞見穿著薄紗睡衣的性感模樣，兩人發生不可告人的關係，男子還說：「岳母應該不會特別在意今天的小意外」。貼文一出，有網友狂酸是創作文，不過也有人認為，有時現實比八點檔還讓人出乎意料。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己今年35歲，和23歲的老婆結婚2年、育有1子，兩人從今年開始幾乎沒有性生活，因為工作需要輪班，也沒時間顧小孩，於是老婆提議讓原本獨居的岳母搬來同住，順便帶小孩，「她一個人很閒」。

起初原PO覺得不妥，但岳母入住後，確實減少許多生活壓力，唯獨老婆依舊性致缺缺，原PO哀號，「我真的好想出去偷吃」，但因為膽小怕事，最後都只能打消念頭。沒想到，某天他提早下班回家，竟撞見岳母只穿一件薄紗睡衣從房間走出來，好身材若隱若現。

原PO表示，岳母年僅42歲，身材、皮膚保養得宜，「只要是正常男人見到她都會有慾望」。他認為，岳母早婚又早生小孩，什麼大風大浪都見過，「應該不會特別在意今天的小意外」，因此決定大膽邀約岳母進房聊天，後來的幾個月，兩人陸續發生數次關係，直到最近原PO才突然擔心東窗事發，為此上網請益。

貼文曝光後，一票網友認為是創作文，「當然不會怎樣，夢睡醒就結束了」、「A片看太多」、「這個劇情好像哪裡看過」。不過也有人提到「5億高中生命案」，其家庭關係錯綜複雜，認為有時現實比八點檔還要讓人意外，網友直說：「不要因為沒發生在身邊，就覺得不可能喔」。