彰化一線天內一處大面積砂岩壁，被遊客認為有如土牆版的日本黑部立山雪壁。（桃源社區提供／孫英哲彰化傳真）

彰化一線天最狹窄處僅一人側身通過。（桃源社區提供／孫英哲彰化傳真）

彰化一線天內的樹抱石景觀。（桃源社區提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市桃源社區內一處保有原始沖刷峽谷地貌的景觀，因最狹窄處僅容一人通過，得名一線天，雖為保護該地脆弱地貌而於2020年底封閉，採預約及人額總量管制的有限度開放，但在造訪過的遊客口耳相傳下，近期成為熱門生態旅遊地點，還吸引雄獅等大型旅行社組團踏點，雖是祕境，卻人氣十足。

「這是台灣淺山地區難得一見的峽谷地貌！」管理彰化一線天的彰化市桃源社區發展協會理事長曾福生指出，國內雖然也有類似的一線天景觀，但大都位於深山，不易前往，而彰化一線天位於八卦山麓，鄰近桃源社區，在城市近郊還能有這樣一座充滿原始風貌的峽谷，可說是絕無僅有。

曾福生表示，彰化一線天是北勢坑的侵蝕溝，是早年桃源社區居民來往山區及平地的通道，幾十年前該地山區種植不少桃子、李子，也是藥草寶庫，運輸農產下山都會取道一線天，更有趣的是，峽谷內很涼，夏天時在峽谷吹著涼風相當舒服，他記得小時候常有不少玩伴會專門跑到一線天內看書。

然3年多前彰化一線天因網紅造訪後推波助瀾宣傳，一夕暴紅，雖帶來大批遊客，但地方並未實際受益，突然湧入桃源社區的人潮反而帶來破壞環境、交通停車等問題，有遊客在脆弱的砂岩壁上刻字，甚至還有不少人大罵「為什麼這裡沒有廁所？」

為了永續保留一線天原始砂礫岩壁景觀，彰化市公所2020年底宣布封閉一線天。曾福生說，要參訪一線天必須事先預約，且採團進團出，每日參觀人數管制在200人以下，每個月的第三個周日開放給散客，而為確保參訪品質，每團都有該社區培訓的專業導覽員全程陪同，每周約有10團造訪。

賴姓遊客說，漫步一線天，走在乾涸的溪谷中，踏著堆疊著層層落葉的土徑，兩側有砂岩壁，其中一處大面積砂岩壁有如土牆版的日本黑部立山雪壁，是必拍景點，沿途還可看到盤根錯節的樹抱石及神似猴頭的猴岩等特殊景觀，而當側身通過最狹窄的山谷時，更讓人不禁讚嘆大自然的鬼斧神工。

參觀彰化一線天的單點的費用為120元（清潔管理及導覽費100元、保險費20元），參訪團還可另外參加桃源社區舉辦精油製作等DIY課程，組成一套半日遊的行程，費用每人250元。

近來因「彰化好無聊」的議題引發討論，因此又有要求開放彰化一線天的聲音。曾福生表示，一線天是砂礫岩地質，許多砂壁一碰就剝落，遊客參訪時，導覽員得時常提醒不要碰觸到砂壁，通過一線天時背包要用手提，加上停車場、廁所等周邊設施也付之闕如，實在沒有開放的條件。