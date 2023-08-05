龍俊亨又唱又跳，帶來一連串精彩的歌單。（得藝室策劃提供）

韓星龍俊亨展開巡迴演唱會，5日在台北開唱，是他暌違5年再度踏上寶島、也是首次以個人身分登台開唱。龍俊亨在2019年衰捲鄭俊英、勝利的「老司機群組」風波，為保護隊友主動退出所屬團體Highlight，經歷近3年的空白期，期間他收到很多台灣粉絲的留言鼓勵，收獲許多力量，所以決定把海外首秀獻給台灣。

看過哪些台灣粉絲感動的留言？龍俊亨表示比起特定的一句話，其實台灣粉絲們特別常跟他喊加油，會等待他回歸，「所以讓我焦急的想來台灣！」龍俊亨相當寵台灣粉絲，甚至在1日發表全英文單曲〈Love Song〉，就是為了想把新歌的第一次現場演出留給台灣。

至於如何度過低潮和激勵自己？龍俊亨說自己至今仍在尋找克服的方式，目前做法是完全不作曲、不工作兩個月，抽離工作狀態不去接觸。另龍俊亨在韓國場演唱歌曲〈PIECES〉時忍不住在台上落淚，他解釋因本身個性是不會說出心裡話的人，這首歌寫出心底想告訴大家的話，把內心積壓很久的能量釋放，「在首爾唱完難過的情緒就宣洩出來，感覺就放鬆了，之後可以有自信的唱出來了。」

恰逢台灣鬼月將至，龍俊亨得知台灣民間習俗一般住旅館進房間前，會先敲門說：「不好意思打擾了。」他說自己很久沒出國，不曉得有這個習俗，也有沒有撞鬼經驗，但他在工作室感到害怕的時候，會自言自說：「出來吧、出來吧，現在出來我就原諒祢！」藉此壯膽。

龍俊亨演唱會吸引1100人朝聖，除了帶來舞曲跟情歌，也有與粉絲互動的環節，念出粉絲們寫給自己的親筆信，其中1位粉絲來信「求交往」，即使只有3秒也可以，龍俊亨讀完信的內容後竟然答應了，喊說：「交往吧！1、2、3，分手吧！」意外在台灣留下一位「前女友」。