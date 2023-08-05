28歲大陸男星鄧為於古裝劇《長相思》飾演男二號「塗山璟」，古裝扮相溫文儒雅、深情守護女主角楊紫讓人感動不已，獲得大批少女粉絲喜愛，成為新晉男神；然而，他曾在捲入機場耍大牌事件的同時，被名編劇于正點名耍大牌不願配合試戲，但粉絲認為于正過於自我中心，最近再度要求于正道歉，對此，于正表示自己是在指點新人演員，無奈問網友：「為何非得找出被冤枉的線索。」

于正在個人社群坦言一部劇獲得成功，演員吃到紅利是他的福報，但角色塑造成功不代表人品好，因此他先前看到鄧為耍大牌，才會想作為前輩給年輕演員一點警示，沒想到許多粉絲無法接受，現在看來認為是多此一舉，太高估自己的能力，必須反省，決定往後把注意力放在自己身上就好。

于正表示粉絲都會希望偶像是完美的，但這是不可能的事，感慨：「古人都說知錯能改，善莫大焉，為什麼我們就不允許他犯錯呢？非得要在我的話中，尋找他被冤枉的線索？」，同時語重心長地詢問粉絲：「請問這樣對他真的好嗎？」，同時他也說跟大家一樣，希望年輕演員表現更好，並且全然接受，感謝所有人，並希望一切都能圓滿。

于正表示能理解粉絲希望偶像是完美的，但有錯就得改。(圖/于正 微博)

然而文章曝光後不久，于正便隱藏貼文，並在另一篇文表示要防止內耗、停止與網友爭論，多把注意力放在自己身上，最後引用李白的詩句，樂觀表達對生活的期待：「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」不過這篇文章未能遏止粉絲的怒火，紛紛質疑：「不想演你的劇，就變成人品不好了是嗎？」、「不是什麼事都會以你的個人感受為準」、「自我感覺太良好，演員就一定要順他心意，不順心的就是人品不行。」

鄧為去年在機場被代拍跟拍，當時他的助理擋住鄧為，臭臉催促她們趕快拍完，鄧為卻冷眼相對，未出手協助，挨轟耍大牌，雖後來解釋是機場的人太多，深怕影響秩序，口氣才會比較差，讓粉絲看了很心疼，表示他私下為人善良，還會幫忙提行李，後來編劇于正又在社群透露曾見過鄧為一次，要求試戲被拒絕，讓他印象很不好，怒轟：「裝得要死」，雖不久便刪除留言，仍引起討論。