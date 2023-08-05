桃園市中壢區忠貞市場排隊名攤「阿箴越南法國麵包」爆出疑似食物中毒事件，截至今日中午通報個案已有340人，集體發燒、上吐下瀉，其中13人正住院治療。而許多民眾也湧入該攤的評論抱怨，更有人說這2天不舒服到「生不如死」，狂刷一星負評，呼籲市府要嚴懲。

阿箴越南法國麵包的Google評論，自8月3日開始，陸續有民眾留言分享，吃完後出現許多不適症狀，有人說「我家三口也是2號吃完，到半夜腹絞痛發燒拉的要死，躺兩天了」、「三個家人吃了以後，發燒，畏寒，骨頭酸痛，拉肚子，三個都去看醫生。這家吃了很多年，以前偶爾會拉肚子，沒想到這次會這麼嚴重」、「一樣8／2 購買，還分享給友人，結果全部食物中毒，這幾天過得生不如死，絕對不會再光顧」。

更有民眾痛批，全家4人吃完，高燒腹瀉2天後掛急診，感染指數高達200，住院打抗生素，通已報衛生局，一定要嚴懲。

其中也有忠實顧客留言表示，這家店是每次去忠貞市場必買的美食，但2日和同事買了7份，結果7人全部腹瀉、發高燒、全身痠痛，有致電店家反映，希望店家能多加注意。

桃園市衛生局表示，醫院通報人體檢驗報告為沙門氏桿菌、輪狀病毒感染，已採集人體、食品、環境檢體共21件送驗調查，檢驗結果預計最快下周出爐。