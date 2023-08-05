近來有民眾在石牌坑巧遇呆萌小水鹿。（石牌社區提供／孫英哲彰化傳真）

石牌坑親水步道兩側竹木的螢光蕈在黑夜中發出綠光，有如魔幻的微光森林。（石牌社區提共／孫英哲彰化傳真）

彰化市近來除了一線天生態之旅受到關注，已兩度榮獲公共建築景觀類園冶獎的石牌坑親水步道，近期也成許多民眾進行生態深度之旅的首選。石牌坑生態景觀豐富多樣，有獨步全台的穩定螢光蕈分布，讓許多參加夜間行程的遊客驚呼有如置身魔幻的微光森林，留下深刻難忘的旅遊經驗。

「好像進入阿凡達的世界！」彰化市公所市政顧問王遠憲指出，螢光蕈只會在多雨高溫溼熱季節無污染環境下才會生長，是標準的生態指標、低碳指標，不過，因無法控制氣侯條件維持在高溼度狀態，要常態維持螢光蕈穩定生長並不容易，為了不讓遊客乘興而來卻敗興而歸，他們下了相當多旳功夫。

石牌社區在彰化市公所的協助下，於以往螢光蕈生長的地區設置自動灑水設施，可適時控制區域內的溼度，以避免連續乾旱的氣候抑制了螢光蕈的生長。經不斷試驗後，成功讓螢光蕈在石牌坑親水步道兩側穩定生長，這些森林裡的綠光精靈現已成為石牌坑親水步道夜觀團的明星物種。

王遠憲表示，石牌坑親水步道是城市秘境，就隱身在都市郊區，屬淺山水生態系，是一級生態檢核區，除螢光蕈讓遊客驚豔，該地還是台灣葉鼻蝠的夏棲所棲地，太陽下山後可欣賞蝙蝠出洞奇景；此外，該地還有水鹿群、十餘種蛙類、台灣米蝦、黃綠褐蟹、網蜷、密毛魔芋等豐富動植物生態。

「強推，值得一遊！」參加過石牌坑親水步道日夜觀生態小旅行的遊客表示，看完台灣最高最臭最美的花－密毛魔芋後，晚上先去看台灣葉鼻蝠出洞，然後在導覽員帶領下進入親水步道，才走沒久就發現兩側竹林綠光點點，讓人有如魔幻的微光森林，仔細看發現是螢光蕈，近距離感受真的美到讓人窒息。

彰化市石牌親水步道因具多樣核心特有物種，本來就是學術單位及民間關注生態的重點區域，經石牌社區規畫發展日間、夜間及日夜間套裝生態旅遊行程後，開放學校戶外教學、社區參訪、親友團、旅行社、社團」組團參加，活動20人以上成團，活動費用視內容而定，不足20人需補導覽費用差額。