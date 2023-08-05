美國正在考慮在日本部署新的軍事力量，以更有效協調與日本自衛隊的行動，以防台灣發生突發事件時，需要集體迅速做出反應。

「日經亞洲」報導，美國參議院於7月下旬通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），提供美國國防部總額達8860億美元預算，其中包括要求國防部考慮調整美國在日本的指揮結構。

其目標是找到方法協調美國在日本的所有軍事行動，促進與日本的綜合軍事規劃，並採取行動配合日本建立新的聯合總部。

考慮到台海危機，眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）副主席魏特曼（Rob Wittman）表示支持參議院的條款，並指出眾議院將在預算談判中討論這項條款。

維吉尼亞州共和黨籍聯邦眾議員魏特曼在接受「日經亞洲」採訪時表示：「在非常緊張的條件下，激烈對抗的環境中能有更多時間（與日本進行雙邊行動協調），有時可能就會決定勝負。」

他強調：「我認為我們應該始終關注：『這是管理我們部隊的最有效方式嗎？這是管理日軍和美軍之間協調的最有效方式嗎？』特別是在兩個指揮結構如何相互配合方面。」

參眾兩院將於秋季召開會議，起草2024年NDAA的最終文本。預期日本的指揮結構將成為兩院需要解決的問題之一。

與此同時，知情人士告訴「日經亞洲」，美國總統拜登的政府已開始就駐日美軍結構改革進行初步討論。

隨著日本實施二戰以來最大規模的國防改革，美日之間長期存在的明確職責分工、即所謂的「劍盾關係」正在消失。在這種關係下，人們通常認為美國將負責進攻行動，日本將只扮演防禦的角色。

日本正在獲得「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈等長程打擊能力的武器，並表示參與保衛台灣的軍事行動意願變得更強。日本也致力於推進所有領域防禦能力的發展，包括太空和網路在內。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）日本專案主任強斯東（Christopher Johnstone）表示，美國需要在日本設立聯合指揮部門，以避免行動重疊，並在突發事件下迅速採取聯合行動。

強斯東告訴「日經亞洲」：「在同盟初期，沒有人期望日本會發揮任何形式的重要軍事作用。」

他說：「考慮到日本作為國防夥伴的發展方向，特別是有鑑於日本現在準備承擔各種與國防相關的任務，我們需要更緊密的安排。」