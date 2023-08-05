警方詢後陳嫌依妨害自由、強制罪嫌移送士林地檢署偵辦，賴嫌、邱嫌及王嫌等3人一併函送偵辦。（翻攝畫面）

新北市汐止區茄苳路225巷7月28日晚間18時33分許，發生一起擄人案，民眾報案表示，一名黃姓男子遭人強押上自小客車帶走， 警方調閱監視器發現黃男遭4人強押上車，透過監視器畫面調閱資料後，於2小時內將陳嫌等4人全部查緝到案，並帶同被害人到案。

警方表示，調閱報案人住家影像畫面，發現34歲黃姓男子遭4名男子持指揮棒強行帶進一部白色自小客車後離去，警方發現車主31歲陳姓男子涉有重嫌，經派遣警力前往陳男住處，透過陳男妻子與陳男通話確保被害人平安後，並調閱周邊影像資料循線查緝，於2小時內將陳嫌等4人全部查緝到案，並救出被害人。

據了解，雙方疑似投資債務糾紛，陳男駕車載21歲同賴男、20歲邱男及20歲王男至該黃男住處持指揮棒強行將其押走，並於車內強迫被害人簽押本票300萬元（3張、每張100萬）。陳嫌等4人均坦承犯行，全案詢後陳嫌依妨害自由、強制罪嫌移送士林地檢署偵辦，賴嫌、邱嫌及王嫌等3人一併函送偵辦。