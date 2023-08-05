前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預算各界高度關注，尤其審計部公布前瞻計畫第3期預算審核報告，高雄市獲得的預算占總補助近4分之1，引發朝野政治攻防。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧直言，前瞻預算沒有分藍綠，「只分親疏」，這也不是台北和高雄的對決，而是獨拿24%的高雄市和其他21個縣市對決。她也舉例，台中梧棲漁港分到的預算是10年10億，前鎮漁港4年81億，「其昌對其邁，兩眼淚汪汪」。

游淑慧今(5日)在政論節目《新聞大白話》指出，蔡政府稱前瞻計畫是「南北平衡」、「拉近城鄉差距」，所謂的南只有高雄嗎？屏東、台南、雲林、嘉義不是南部嗎？就算只看六都，台南跟高雄也相差1000億，「那確實(高雄市長)陳其邁說『預算不分藍綠』說得沒錯，因為不分藍綠、只分親疏，因為陳其邁晚上會打電話給蔡英文、因為陳其邁是英系的，而(台南市長)黃偉哲是(民進黨主席)賴清德的人」。游淑慧也質問，「賴清德要不要背書這筆前瞻？」

游淑慧指出，高雄一直把前瞻簡化成「高雄跟台北的對決」，不對！這是「高雄跟全台21個縣市的對決」，因為其他21縣市只拿百分之七十幾，而高雄獨拿24%。就算說是拉近城鄉差距，前瞻計畫裡面68%被六都拿走，剩下32%給其他縣市、平均只拿2%；而六都拿的68%裡面，高雄獨拿3分之1，「到底在平衡甚麼？」

游淑慧也提到，高雄前鎮漁港和台中梧棲漁港都是第一類漁港，去年競選市長時，立委蔡其昌還掛看板說幫梧棲漁港爭取到10億元預算，「10億對81億，其昌對其邁，兩眼淚汪汪」，再往細項去看，前閣揆蘇貞昌答應給梧棲漁港是10年給10億，本來就差不多分到1年1億，蔡其昌也沒有爭取到更多預算，但高雄前鎮漁港則是拿到4年81億的預算。

同台的前立委郭正亮也吐槽，「這個就是立法院副院長跟行政院副院長的差別」。