【又嘉氣象報報】豪大雨到今午! 桃園以南12縣市豪大雨特報

中颱卡努逐漸遠離，不過西南風持續為台灣帶來降雨，預估明（6）日西南風略微減弱，中南部還是不定時有雨，尤其山區雨勢最猛烈，下周二（8/8）降雨熱區從中南部山區轉為西南沿海，專家預估，明日到下周北部、東部晴時多雲，天氣較穩定，高溫上看36度。

氣象局表示，受西南風影響，明日中南部整天不定時陣雨，雨勢較今日減弱，南部、中部山區容易有局部大雨，需提防有坍方、落石、土石流及溪水暴漲等情況，午後北部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區普遍多雲到晴。

明日溫度方面，各地高溫約32到35度，北北基及東半部局部近山區或河谷高溫可達36度，東南部恐有焚風。

氣象局分享未來一周天氣，北部以午後降雨為主，西南風持續為中南部帶來風雨。（圖／氣象局）

氣象預報員趙竑指出，明起西南風減弱，但直到下周一中南部山區的雨勢皆偏大，未來台灣天氣持續受西南風影響，惟降雨地區出現變化，下周二起山區雨勢減緩，西南沿海地帶降雨機率增加，其他地區則要留意午後降雨。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，卡努颱風明日到下周的移動方向為東北轉北，持續朝日本移動，台灣整體環境偏西南風，北部、東部晴時多雲，天氣較穩定，高溫可達36度。