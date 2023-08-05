總統蔡英文「論文門」爭議，旅美學者林環牆5日在臉書上貼出英國高等行政法院最新判決，裁示退回一審行政法院、且應換法官。前立委蔡正元表示，這有什麼「絕對機密」的，即使是軍隊部署絕對機密，也不可能封存30年，讓人覺得很詭異。前立委郭正亮突爆出一句，「這個只有政黨輪替，才有可能查」。

蔡正元今(5日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，很難信服蔡英文的論文會有1.5個博士或1個博士，因為她論文的出現太過詭異，哪會在圖書館找不到。

郭正亮忍不住表示，而且還封存30年，叫做「絕對機密」，笑死人了。

蔡正元接著指出，這有什麼「絕對機密」的，他看不懂，裡面是有核子試爆資料，還是軍隊部署絕對機密，也不可能封存30年。種種行跡，讓人覺得很詭異。

蔡正元表示，若他自己的博士論文有書商想要出版，就會馬上給他出版，恨不得全天下都知道他有這份博士論文，這是一種光榮，有人會把光榮藏起來？況且博士論文沒有人會用散裝、活頁的方式去裝訂，送給口試委員，應該要裝訂得很漂亮，不可能散裝、還用手套在那邊翻。種種詭異，讓他不禁質疑蔡英文可能沒有博士論文。

郭正亮突然爆出一句表示，「這個只有政黨輪替，才有可能查。因為民眾黨柯文哲跟國民黨侯友宜都承諾要公開」。