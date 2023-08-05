前瞻預算日前被發現光高雄市就拿了1265億元，而原本只申請3000萬元經費的前鎮漁港，最後卻拿到81億元的預算。民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如質疑，民進黨立委蔡其昌自誇為台中市梧棲漁港爭取超過10億元建設，不懂他為什麼還沾沾自喜？蔡其昌是要騙梧棲人騙多久？

前鎮漁港整建從原本3000萬元的維護計畫，到最後中央決定砸下81億元大手筆更新引發議論，連帶使得民進黨的前瞻建設計畫5358億元中，高雄獨得1265億元近四分之一。

民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如在臉書指出，台中梧棲漁港是第一類漁港，也具有觀光功能。看到高雄前鎮漁港4年81億元，她是覺得好羨慕。為什麼同樣是漁港的建設，台中梧棲漁港分10億元？

蔡壁如質疑，台中明明人口這麼多，前瞻計劃經費卻只有228億元，高雄市可以獨拿1265億元，不懂蔡其昌為什麼還沾沾自喜？

蔡壁如痛批，為什麼前瞻預算中央卡關5年不核可，蔡其昌一句話都不敢吭？蔡其昌這麼大的廣告看板，是要騙梧棲人騙多久？還是說蔡其昌以為自己躺著都能當選？海線怎麼可以隨便被欺負？