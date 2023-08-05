民眾黨主席柯文哲5日晚間出席「桃園市台灣選哲之友會」成立暨市黨部幹部授證活動。（蔡明亘攝）

民眾黨主席柯文哲今晚(5日)出席「桃園市台灣選哲之友會」成立暨市黨部幹部授證活動，他再次舉前瞻計畫炮轟蔡政府大撒幣，「錢一看就是亂花」，現在人民需要的不是苦民所苦，是解民所苦，民進黨總統參選人賴清德過去擔任行政院長時有「台灣五缺」，至今都未解決，人民需要解決問題的人，過上好生活。

柯文哲表示，桃園選哲之友今晚正式成立，感謝桃園朋友熱情支持，這次參選總統首要說服大眾為何投他，首先一個人做得好不好，需時間觀察，他曾服務於台大醫院、台北市政府，時間相當長，所作所為都可接受檢視，且一般參選人會談台灣的前途和願景，他直言，其實不要貪汙就好。

柯解釋，不要貪汙的意思不只是把錢放進口袋，而是那筆錢沒用到真正有效用途，尤其是前瞻計畫中的軌道運輸建設，除了中央出錢外，地方也要出，原本地方自籌款是3千多億元，因疫情、戰爭、通膨等影響，現在已達5千多億元，他說過去就曾發表評論，直指前瞻中最花錢的軌道運輸，地方配合款會超過地方政府舉債上限，將來一定會有問題。

柯文哲說，台灣只需要一位不貪汙、早上7點半上班、認真一點、不要太意識形態、尊重科學專業的總統，聽起來簡單，但現在政府卻做不到。經費沒用到真正有效的用途，大撒幣亂花錢，意識形態過重，意識形態只是工具不是目的，政治人物內心要想如何讓百姓過好生活，且統獨也不是目標，有9成人口都贊成維持現狀，人民過好生活才是目標。

柯指出，民進黨總統參選人賴清德過去擔任行政院長時有「台灣五缺」，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，不久前還缺蛋，證明什麼事都沒辦法解決，他最近聽到一句話，民眾不要苦民所苦，要「解民所苦」，需要解決問題的人。

柯文哲表示，政治很簡單，對的事情做、不對的不要做、認真做，但反觀現在政府，對的事不做、不對的一直做、看起來很懶惰，他也喊話民眾支持他，相信美好台灣一定會實現。