劉怡里是各大健康節目常客。（艾迪昇傳播提供）

劉怡里勤跑座談、展覽，吸收最新衛教知識。（艾迪昇傳播提供）

「王牌營養師」劉怡里入行多年，始終深受節目、廠商喜愛，簽進經紀公司艾迪昇傳播後，行程更為滿檔，但對各種準備工作，從不假他人之手，也不求快速而上網隨便搜尋資訊，經紀人透露：「怡里常常為了整理最新衛教資訊，忙到凌晨才肯就寢。」

對於衛教資訊的傳達，劉怡里分析自己傾向人性化、不教條式的方式，站在病患、民眾的角度設想，並提出貼近生活的解決方式，她舉例：「如果按照教科書，對糖尿病患者的建議就只能禁止碰糖分，但這根本不符合人性，很難做到。」

她常在臉書以深入淺出的圖文，傳達方便、正確的衛教知識，以糖尿病為例，她日前就在臉書提供患者如何在炙熱夏天喝果汁、吃冰的方式。她建議若糖尿病友想喝果汁，可自己製作並加入高纖降血糖蔬菜，如木耳、地瓜葉、苦瓜等，可以降低GI值，也可以增加膳食纖維。若熱到想吃冰，則可以選擇剉冰較好控制血糖，因為可以自己挑選仙草、愛玉、蒟蒻、白木耳等較佳食材。符合人性的推薦，立即引起粉絲轉發相關資訊。

對於產品邀約合作、業配，劉怡里表示，每項產品一定都要自己親身使用2週以上，真的有幫助才敢推薦，「我有不少代言或合作，時間都長達5年、8年，廠商很信任我，我自然不能鬆懈」。

除了嚴格把關，隔絕來路不明、沒有檢驗報告的產品，對於好產品，劉怡里還會主動推薦給親友，甚至還會邀親友一起在社群媒體幫忙宣傳，樂得廠商長期合作。

除了廠商，劉怡里也深受各健康節目青睞，是不少節目常客，她歸功自己多年面對媒體訪問所磨練出的反應，「常常新聞台突然需要連線訪問，有時候給2分鐘、有時候給40秒，要如何在限定時間內說清楚，真的需要累積功力」，因此面對節目的需求，她能很快整理出重點侃侃而談。

公司總經理林志遠表示，因應多元媒體發展，公司會以「短影音」、「里帆不煩YT頻道」、「播客」三管道經營，讓劉怡里的衛教知識能傳播更廣，進而造福更多人。